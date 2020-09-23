بموافقة ملكية.. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى لجهوده في التنقيب عن الآثار في المملكة

ومنح الغبان والراشد الوسام من الدرجة الثالثة لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري؛ وسام الملك خالد من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح الدكتور علي بن إبراهيم الغبان؛ والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد؛ وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.