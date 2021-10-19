المجد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

"البكر" سلم الذهب للأبطال

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، فريق المجد، بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد أن تغلب على نظيره الصحاري بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الصالة الخضراء في الرياض.

وسلّم البكر يرافقه مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق المجد، كما سلم فريق الصحاري الميداليات الفضية.

في المقابل حصد فريق الوادي بطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على نظيره السر بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكمل بذلك عقد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، ويلحق بفريقي الصحاري والمجد.