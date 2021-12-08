وزير خارجية فرنسا يصل الجزائر في خطوة لانهاء حالة التوتر

الوزارة الفرنسية: زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "النهار" الجزائري، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصل الجزائر اليوم الأربعاء، في أول زيارة له منذ استدعاء الجزائر مبعوثها لباريس.

وأفادت "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يزور الجزائر، اليوم الأربعاء؛ لإحياء العلاقة الفرنسية-الجزائرية المتوترة منذ أشهر.

ونقلت "فرانس برس" عن الوزارة قولها: "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات".

ويلتقي لودريان -في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة- نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، والرئيس عبدالمجيد تبون، وفق المصدر نفسه.