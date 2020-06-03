نقاط الفرز البصري على مداخل "رجال ألمع" تواصل أعمالها

للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض "كورونا" عبر قياس الحرارة

تواصل نقاط الفرز البصري التابعة للقطاع الصحي بمحافظة رجال ألمع أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة عبر مداخلها.

ويهدف الفحص الصحي إلى التأكّد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.