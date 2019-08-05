محافظ القنفذة يدشن مخيم استقبال حجاج اليمن الـ9

يقدم لهم خدمات صحية وإرشادية وتموينية

دشن محافظ القنفذة فضا البقمي، مساء اليوم مخيم استقبال ضيوف الرحمن من حجاج الجنوب ودولة اليمن الشقيقة عبر الطريق الدولي مكة جازان مرورًا بالقنفذة.

ويقدم المخيم العديد من الخدمات الصحية والإرشادية والتموينية لقاصدي بيت الله الحرام، بمشاركة جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والتطوعية بالمحافظة التي تتسابق خلال فترة المخيم على تقديم كل ما يحتاج إليه الحاج من خدمات طبية وإرشادية بإشراف مباشر ومتابعة من قِبل المحافظ.