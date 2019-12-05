أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أمير الرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:28 PM

في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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أمير الرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة

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