"المواصفات" تطلق شهادات المطابقة للصادرات السعودية

لدعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إطلاقها خدمة منح شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف هذه الخدمة إلى دعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنعين للحصول على شهادة المطابقة لإنتاجهم المراد تصديره التقدم من خلال نظام منح الشهادات للحصول على الشهادة.

ويسهم حصول المنتج على شهادة المطابقة في إزالة العديد من العوائق والتحديات التي تواجهه في النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة تعزيز موثوقيته وسرعة وصوله ودعم فرص نجاحه.

الجدير بالذكر، أن "المواصفات السعودية" من خلال خدماتها ومبادراتها في إصدار المواصفات واللوائح الفنية وشهادات المطابقة تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية.

ودعت "المواصفات السعودية" الراغبين من المصنعين والشركات المحلية بالحصول على الشهادة، إلى الدخول على موقعها الإلكتروني.