اختطاف طائرة ركاب روسية وتحويل مسارها

"إنتر فاكس": الخاطف طالب بالتوجه إلى أفغانستان

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لإنترفاكس: "أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة سورغوت- موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان"، ولا معلومات عن الغرض من ذلك.

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران "Flight Radar"، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، مشيرًا إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهي موجودة حاليًا بالقرب من مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي عمره 41 عامًا.

وحسب آخر المعلومات، فإن الطائرة تستعد للهبوط في مطار خانتي مانسيسك.

ولا يعرف حتى الآن عدد الركاب ولا دوافع خاطف الطائرة.