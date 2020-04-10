"الحماية الاجتماعية" تُباشر قضية المقيمة المعنّفة من زوجها بالشرقية

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، عن مباشرة وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقضية تعرّض سيدة مقيمة للعنف من قِبَل زوجها في المنطقة الشرقية.

وقال المركز: تمت مباشرة الحالة من وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية بما ينص عليه نظام الحماية من الإيذاء وإحالة القضية إلى النيابة العامة.