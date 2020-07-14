رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.