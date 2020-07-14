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حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.