رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها

حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:52 AM

حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

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