"الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب"

طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط.
وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs.
وزارة الصحة وظائف
لـ "الرجال والنساء" وللسعوديين فقط .. والتقديم إلكترونياً من الغد
طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط.
وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs.