"الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب"

لـ "الرجال والنساء" وللسعوديين فقط .. والتقديم إلكترونياً من الغد

طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط.

وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs.

وزارة الصحة وظائف

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14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 12:20 PM

لـ "الرجال والنساء" وللسعوديين فقط .. والتقديم إلكترونياً من الغد

"الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط.

وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs.

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وزارة الصحة وظائف

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