"تعليم الأفلاج" يوفر ويعيد تدوير 650 من التجهيزات المدرسية

شملت حواسيب آلية وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات

نجح قسم التجهيزات المدرسية بتعليم الأفلاج في إعادة تدوير وتأمين أكثر من 650 من التجهيزات المدرسية والمستلزمات التعليمية المختلفة.

وشملت التجهيزات المدرسية التي تم تأمينها وإعادة تدوير بعضها لاستثمارها بشكل أفضل، أجهزة حاسب آلي وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات عرض وسبورات متحركة وكراسي وحدات للعمل وكراسي ومقاعد طلاب وطاولات وسبورات بورسلان، وتجهيزات مختلفة للأطفال.