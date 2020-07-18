القبض على شخص وثّق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل

"مكافحة المخدرات": تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على مواطن بمدينة جازان، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

