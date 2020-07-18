القبض على شخص وثّق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على مواطن بمدينة جازان، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
"مكافحة المخدرات": تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على مواطن بمدينة جازان، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.