"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.