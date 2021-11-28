مكة.. "سقيا الماء" تعتمد مشروعات للأسر المحتاجة في القرى والهجر

بالشراكة مع جمعية "سخاء".. وبتكلفة 234 ألف ريال

وافق مجلس إدارة سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، على مشروع سقيا الأسر المحتاجة في قرى وهجر منطقة مكة المكرمة بواسطة الصهاريج، بالشراكة مع جمعية "سخاء" بوادي فاطمة، على أن تتحمل جمعية سقيا الماء 50% من تكلفة المشروع البالغة 234 ألف ريال.

واطلع المجلس على العروض المقدمة من بعض المؤسسات الوطنية المتخصصة بتحلية المياه الصالحة للشرب، لتنفيذ مشروع سقيا الأسر المحتاجة، حيث أيد اختيار أحد معامل تحلية المياه بمحافظة جدة للتعاقد معه لتنفيذ هذا المشروع.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخامس عشر "العادي" برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عايض عبدالله بن درهم، وبحضور الأعضاء، وأكد "بن درهم" أن المجلس ناقش العديد من المواضيع المدرجة ومنها فكرة إقامة ملتقى "سقيا الماء.. ترشيد ونماء"، واعتماد إعادة تشكيل لجان المجلس بما يواكب المرحلة القادمة، وأضاف أن المجلس ناقش فكرة استحداث المجلس الاستشاري للجمعية.

وفي سياق الاجتماع اعتمد المجلس إعلان دورات ترشيد واستهلاك الماء التي تقدمها الجمعية لكافة شرائح المجتمع في نطاقها الجغرافي لتوعيتهم بأهمية المحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها، وكذلك صيانة شبكات وخزانات المياه للمحتاجين من خلال شراكة مجتمعية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك متابعة تنفيذ سقيا حفر الآبار بالتعاقد مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في حفر الآبار الارتوازية، وسقيا القرى والهجر بواسطة صهاريج المياه، بالإضافة إلى سقيا الأسر المحتاجة في المنازل عن طريق التعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تحلية مياه الشرب بتوفير العبوات ذات سعة 18 لترًا .

من جهة أخرى، كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة للشهرين الماضيين عن توزيع 154200 عبوة مياه ضمن برامج سقيا الأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى ومراكز الأحياء، فيما أكدت الجمعية تواصلها المستمر لتأمين مراكز لقاح كوفيد 19 بمياه الشرب كأحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تواكب جهود حكومتنا الرشيدة للسيطرة على جائحة كورونا، كما كشف التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة بلغت حتى اليوم 3.356.802 ريال، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال والتي تم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة .

يذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات سقيا الماء لمشاريعها الخيرية عبر حساباتها في :

مصرف الراجحي SA2080000334608010500004

بنك الإنماء SA6405000068202483398000

البنك الأهلي SA4610000012600000448300

أومن خلال التواصل عبر أرقام الجمعية "0506668129 ـ 0533317455".