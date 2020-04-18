"‎جامعة الباحة" تقدم قرابة 5000 فصل افتراضي عبر منظومة "رافد"

‎متوسط الدخول اليومي يتجاوز ٢١ ألفاً.. تدريبات ومحاضرات دورية

قدمت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في جامعة الباحة، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من الخدمات والجهود في مجال التعلم الإلكتروني عبر منظومة "رافد" في إطار التحول للتعلم عن بُعد.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور نايف بن عبدالله الزهراني؛ أن منظومة "رافد" شهدت تسجيل ١٠٩٠٦١ مستفيداً خلال الأسبوع المنصرم، فيما بلغ عدد الحضور في جميع الجلسات بالفصول الافتراضية أكثر من ١٢٨٨١٦ طالباً وطالبة وعضو هيئة تدريس بمتوسط دخول يومي ٢١٨١٢ مستفيداً في ٤٨٩٩ فصلاً افتراضياً.

وأضاف الزهراني؛ أنه تم إنشاء الفصول بمدة إجمالية تزيد على ١٣٩١٤ ساعة، تم خلالها استعراض ١٨١٠ ملفات، وتقديم ١٦١٣٤ واجباً إلكترونيا وأكثر من ٤١١٢ لوحة نقاش، في ٦٨٦٦ شعبة دراسية، وبلغ أكبر عدد من الجلسات المتزامنة ٦٤٨ جلسة، وبلغ مجموع الحضور الفريدين في جميع الجلسات ٦٩٩٩١.

وأشار الدكتور الزهراني؛ إلى أن العمادة عملت على تدريب وتأهيل ٩٩ من سفراء "رافد" في جميع كليات الجامعة، والاجتماع بهم بشكل دوري، وتعريفهم بخطة التحول نحو التعلم الإلكتروني، والخطوات العملية التي يجب اتباعها لنجاح الخطة من أجل ضمان سير العملية التعلمية، وإنشاء أكثر من ١٠٠ محتوى توعوي وتثقيفي ما بين مقروء ومرئي، كما تمت مناقشة ٤ رسائل ماجستير عن بُعد إضافة إلى أن هناك عديداً من الرسائل المجدولة للمناقشة خلال الفترة القادمة- بمشيئة الله.

وأكّد وكيل عمادة التعلم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن بن عبدالله الغامدي؛ أن هناك نسبة عالية في تفعيل التعلم الإلكتروني والتفاعل معه من منسوبي ومنسوبات الجامعة كافة. وسيتم من خلال منظومة "رافد" عقد مجالس الجامعة ومجالس الكليات والأقسام والاجتماعات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية كافة.

وثمّن عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات دعم ومتابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ لكل الخطوات والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل التي أعدّتها العمادة لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد إضافةً إلى أن هناك متابعة للإداء بشكل يومي، وإعداد تقارير يومية وأسبوعية ، حيث تتم مناقشة هذه التقارير مع جميع أعضاء فريق العمل بالعمادة لضمان تقديم الخدمات والدعم اللازم لجميع المستفيدين، إضافة إلى التنسيق مع عمداء الكليات وسفراء رافد للمشاركة الفعالة في تفعيل دور زملائهم أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الكليات؛ للإسهام في جودة العملية التعليمية وضمان استمرارها.

وأفاد الدكتور الزهراني؛ بأنه تم تشكيل فرق عمل على مدار الساعة لمتابعة عمل منظومة "رافد" ومعالجة كل البلاغات الفنية التي تصل من خلال عدد من قنوات التواصل.