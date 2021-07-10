سفير عمان لدى المملكة في لقاء خاص 8 مساء اليوم على إذاعة الرياض

لمناقشة أبعاد زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة

يستضيف برنامج "أبعاد" في إذاعة الرياض، سفير عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، في لقاء خاص يُبث الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويلقي خلالها الضوء على العلاقات السعودية العمانية، والرؤى المستقبلية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما يستعرض اللقاء الخاص أبعاد زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، للمملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.