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يبحث عددًا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء

افتتاح المؤتمر الـ "47" لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بمسقط

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افتتحت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، بحضور رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ورؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.



ويبحث المؤتمر، عددًا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الملفات الإدارية والمالية.



وفي بداية الاجتماع تطرق وزير الإعلام بسلطنة عمان إلى مسؤولية وكالات الأنباء الى ما تتعرض له وسائل الإعلام من تحديات خاصة فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدًا أن هناك تعاوناً وتكاملاً بين وكالات الأنباء العربية عبر اللقاءات والنشرات المشتركة التي تقدمها وتنشر بصور متزامنة بالتعاون والتنسيق بينها.



من جانبه، أوضح مدير عام وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي أن الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات المهمة بالنسبة لعمل وأداء وكالات الأنباء العربية، وأهمية وضرورة تطويره وتحقيق أكبر قدر من التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق صالح الدول والشعوب في الوطن العربي.



وأشار إلى ما تمرُّ به المنطقة، خليجيًا وعربيًا وإقليميًا من تحديات، وما يعيشه الإعلامُ من تطورٍ متواصلٍ، يؤكد أن هناك مسؤوليةً كبيرةً، وعبئاً ثقيلاً يقعان على عاتق وكالات الأنباء العربية، باطلاع المواطن العربي على مجريات الأحداث والتطورات عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بأكبر قدر من الوضوح والصراحةِ والمصداقيةِ.



ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح كلمة أوضح فيها أن الاتحاد قطع شوطاً مهماً في مسيرته وحقق نجاحاً ملموساً في تطوير عمل الوكالات سواء في الأداء أو الأدوات أو الخطاب الإعلامي نفسه، مشيراً إلى أن طريق النجاح لا يتوقف عند حد معين بل ما زال أمام الجميع الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل والتعاون.



عقب ذلك ألقى الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار كلمة أكد خلالها أن التحديات التي تنتظرنا كثيرة ومتشعبة، وتفرض علينا عملاً إعلامياً علمياً ومؤثراً، وأن الصورة قد تختلف، والتطورات قد تجعلنا أسرى الماضي عوضاً أن نكون رواد المستقبل، هذه الحقيقة أدركناها في اتحاد وكالات الأنباء العربية .



ثم بدأت جلسة حوارية بعنوان "وكالات الأنباء في مواجهة الأخبار الكاذبة وسياسات التضليل الإعلامي"، بعدها افتتح وزير الإعلام بسلطنة عمان معرض الصور المقام بهذه المناسبة.