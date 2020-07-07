"الصحة العالمية": تفشي "كورونا" في العالم لم يصل إلى الذروة بعد

"غيبريسوس" اعتبر أن تراجع الوفيات لا يعني نجاح المكافحة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، من أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، وأن وتيرة انتشاره ازدادت.

وذكر "غيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

واعتبر أن ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميًا لا يعني نجاح مكافحة الجائحة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".