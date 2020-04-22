"النيابة العامة": عدم الإفصاح عن مخالطة مصاب بـ"كورونا" يستوجب المساءلة

أكدت ووجّهت توعية مبكرة للقادمين من الخارج بخصوص ضرورة الإفصاح

أكد متحدث باسم النيابة العامة أن عدم الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بفيروس "كورونا" أو حتى مشتبه في إصابته يعد تصرفاً يستوجب المساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بالأمن الصحي، قال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات "كورونا": النيابة العامة أكدت ووجهت توعية مبكرة للقادمين من الخارج بضرورة الإفصاح.

وأضاف: كل من خالط مصاباً بفيروس "كورونا" المستجد أو حتى مشتبهاً في إصابته يجب عليه التواصل مع الجهات المختصة، والنيابة العامة قد أكدت أن عدم الإفصاح يستوجب المساءلة.