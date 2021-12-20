مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11170 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال لـ 188 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 10.24 نقاط ليقفل عند مستوى 11170.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المنجم، والجوف، والإنماء طوكيو م، والسعودي الفرنسي، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدرع العربي، وبترو رابغ، وجبل عمر، وباتك، واللجين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.67% و4.14% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والمنجم، والإنماء، وكيان السعودية، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المنجم، والراجحي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية، والجوف، الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 324.76 نقطة ليقفل عند مستوى 27377.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 114 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 4803 صفقات.