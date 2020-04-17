بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين

قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.

وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 05:56 PM

بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.

وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.

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