شرطة المدينة تطيح بعصابة متورطة بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية

مواطنان اثنان ومقيم يمني وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (180) ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (000'200) مائتي ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضُبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.