"الداخلية": 43428‏ مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى

شددت على ضرورة مواصلة التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد–19"، (43428) مخالفة، وذلك للفترة من 9 حتى 15/ 7/ 1442هـ وفق وزارة الداخلية.

وقد سجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع (17789)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (10388)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4819)، ومنطقة القصيم بـ (2513)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1748)، ومنطقة تبوك بـ (1402)، ومنطقة الجوف بـ (1332)، ومنطقة الباحة بـ (888)، ومنطقة حائل بـ (852) ومنطقة عسير بـ (739)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (488)، ثم منطقة جازان بـ (315)، ومنطقة نجران بـ (155).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 03:37 PM

شددت على ضرورة مواصلة التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية

"الداخلية": 43428‏ مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد–19"، (43428) مخالفة، وذلك للفترة من 9 حتى 15/ 7/ 1442هـ وفق وزارة الداخلية.

وقد سجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع (17789)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (10388)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4819)، ومنطقة القصيم بـ (2513)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1748)، ومنطقة تبوك بـ (1402)، ومنطقة الجوف بـ (1332)، ومنطقة الباحة بـ (888)، ومنطقة حائل بـ (852) ومنطقة عسير بـ (739)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (488)، ثم منطقة جازان بـ (315)، ومنطقة نجران بـ (155).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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