الرحالة العتيبي يصل إلى الرياض بعد رحلة بدأها من رابغ دامت 19 يومًا

استقبله نائب أمير الرياض بديوان الإمارة

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بالإمارة أمس الأربعاء الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي الذي وصل إلى الرياض في آخر محطة له بعد رحلة دامت 19 يومًا.

وفي التفاصيل، بدأ الرحالة "العتيبي" رحلته من رابغ بمنطقة مكة المكرمة، ثم العلا، ثم تيماء، ثم تبوك، ثم حائل، ثم القصيم، والتقى خلال رحلته مسؤولي المحافظات.



وأكد العتيبي أن رحلته تلك كانت تفاعلاً مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.