من الجو.. مشاهد نادرة لضباب كموج البحر يغطي جبال الحشر بجازان

يعد من أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر بمحافظة الداير شرق المنطقة

مشاهد نادرة رصدتها الكاميرا الطائرة لكثافة الضباب الذي يغطي جبال الحشر ويحجب قممها عن صدرها، عبر تقنية التايم لابس ومشاهد أخرى عادية، إذ تتميز جبال الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان هذه الأيام بأجواء شتوية رائعة.

وفي التفاصيل.. تعتبر جبال الحشر من أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر شرق منطقة جازان، وتشهد هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة ويغطي سماءها الضباب والسحاب بشكل كثيف.



ورصد المصور حسن الحريصي مشاهد الضباب المتموج صباح أمس الأحد في مشاهد نادرة من قمم الجبال.

