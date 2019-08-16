الولايات المتحدة تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

طاقمها يتبع فيلق الحرس الثوري

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عزمها إلغاء تأشيرات طاقم الناقلة الإيرانية "غريس 1"؛ بسبب انتماء طاقمها ودعمه الحرس الثوري الإيراني.

وقال بيان لـ "الخارجية" الأمريكية: إن الولايات المتحدة تقدر أن طاقم الناقلة يتبع فيلق الحرس الثوري الإيراني، عن طريق نقل النفط من إيران إلى سوريا.

وأشار البيان إلى أنه وباعتبار تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، عليه فإن أفراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الإرهاب الأمريكي.

واختتم البيان بالقول: ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سوريا وأماكن أخرى، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني.