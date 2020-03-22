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قال إنها أكّدت ضرورة التوكّل على الله والأخذ بالأسباب

"العسيري": كلمة الملك سلمان بشأن كورونا تبعث على الأمل والفأل

أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين، بشأن مستجدات جائحة كورونا.



وأكد مضامينها العقدية والإيمانية والإنسانية؛ إذ تعزز جانب الإيمان والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب؛ حيث ذكر - أيده الله بنصره - بقول الله - عز وجل -: {فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا}.



وقال الشيخ "العسيري": "إن هذه الكلمة الضافية تفيض بالإحساس الكامل بالمسؤولية، والتعامل مع الحدث بقدر المسؤولية والاهتمام كما ينبغي، مع الصدق والشفافية والوضوح التي عُرف بها -حفظه الله- فهي كلمة قائد حكيم وأبٍ حانٍ يأخذ بيد شعبه ومواطنيه إلى بر الأمان حتى انجلاء الغمة بإذن الله؛ ولا أدلَّ على ذلك من أنه -حفظه الله ورعاه - حرص على بثّ الطمأنينة وبعث الأمل والفأل، مع إدراك صعوبة الموقف على كل الصُّعُد تجاه هذه الجائحة (كورونا) مع قيام الدولة بواجبها فيما يتعلق بالغذاء والدواء".



وأضاف: "لقد جمعت كلمة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- ما يتوجب علينا في هذه المرحلة الحساسة من التوكل على الله، ثم الأخذ بجميع التدابير والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تخفّف من وَقْع هذه الجائحة؛ لاسيما ما يتعلّق بالوعي المجتمعي والصحي والأمني، مع تقديره -حفظه الله- لجهود العاملين في مواجهة هذه الجائحة في وزارة الصحة والجهات المعنية".



ولفت إلى أن شعب المملكة العربية السعودية مؤمن ومترابط وواعٍ بضرورة المرحلة، ومتكاتف مع ولاة الأمور والجهات المعنية، وسيتجاوز الوطن والمواطن هذه الأزمة وكل العقبات بحول الله وقوته، ثم بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما- وتعاون الجميع.