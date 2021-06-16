"جامعة جازان" تعلن مواعيد القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين للعام الجديد

التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمدة 5 أيام وفق شروط محددة

أعلنت جامعة جازان -ممثلة في وحدة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب- عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية لغير السعوديين، الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن فتح بوابة القبول الإلكتروني سيكون يوم الأحد 22/ 12/1442هـ وتستمر 5 أيام حيث ستغلق البوابة يوم الخميس 26/ 12/ 1442هـ.

وشدد على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات، وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

وعن شروط القبول، بيّن الحكمي ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية بألا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة للمتقدم عن 85%، وألا يتجاوز سن الطالب 25 سنة، ولا يكون قد مضى على نيله شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان- تعليم صبيا)، وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول، كما أوضح أن هناك مقاعد محددة لكل جنسية، والموافق عليها من مجلس الجامعة.

ونوه الدكتور "الحكمي" بمتابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق لعملية قبول طلاب المنح الدراسية غير السعوديين وتوجيهه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات في عملية القبول بما يحقق العدالة والشفافية.

يُذكر أن الجامعة خصصت فريقًا للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تُواجه الطلاب والطالبات من خلال نظام الدعم الفني على بوابة القبول من قِبَل وحدة المنح الدراسية.