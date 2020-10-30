السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 06:34 PM

دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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