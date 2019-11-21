أيوب بن نحيت إلى رتبة لواء

قلد مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب النزلاء، المتحدث الرسمي للسجون، الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، رتبة لواء إثر صدور الأمر السامي بذلك.



وقال اللواء الدكتور أيوب بن نحيت: الحمد والشكر والفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم لولاة الأمر يحفظهم الله على هذه الثقة الغالية؛ كما أدين بالفضل الكبير وعظيم التقدير لكافة القادة الذين تتلمذت على أيديهم، وأخص قدوتي وقائدنا الأمني الاستراتيجي مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري؛ على ثقته ودعمه اللا محدود لكافة العاملين بالقطاع.



وأضاف "بن نحيت": نعد الجميع -بإذن الله تعالى- بمضاعفة الجهود في سبيل أداء الأمانة وخدمة ديننا، ثم مليكنا ووطننا الطاهر، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.