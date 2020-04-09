وزير الخارجية يستعرض مع نظيره النيبالي العلاقات الثنائية بين البلدين

في اتصال هاتفي اليوم.. وتناول آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

وتمّ خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا المستجدّ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

وزير الخارجية

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 05:25 PM

في اتصال هاتفي اليوم.. وتناول آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره النيبالي العلاقات الثنائية بين البلدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

وتمّ خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدّات حيال فيروس كورونا المستجدّ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

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