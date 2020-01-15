شاهد.. مدينة عربية وحيدة بقائمة أفضل مدن العالم.. تعرَّف عليها

لندن في المركز الأول

كشفت دراسة لموقع ويجو الإلكتروني العالمي، المتخصص في حجوزات السفر، أكثر مدن العالم المصورة على منصة إنستغرام.

وجاءت المدن بالترتيب الآتي:

تصدرت لندن لائحة المدن؛ إذ ظهر لها 118 مليون صورة، ثم باريس مع 101 مليون صورة، ثم مدينتا نيس الفرنسية ونيويورك اللتان جمعتا على التوالي 87 مليونًا و83 مليون صورة، في حين جاءت دبي في المرتبة الخامسة، وهي المدينة العربية الوحيدة التي جاءت بالقائمة.

وحول هذا الموضوع يقول مأمون حمدان، المدير العام لوكالة "ويغو" للسياحة والسفر (فرع الشرق الأوسط والهند): "إن دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي صُنفت في الدرجة الخامسة".