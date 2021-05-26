تفاصيل أجواء الأربعاء بالمملكة.. شديدة الحرارة بمناطق عدة وتميل للبرودة ليلًا

توقعات بتشكل بعض الأتربة المثارة على أجزاء محدودة من جنوب الشرقية

تشهد المملكة اليوم الأربعاء، طقسًا حارًّا نسبيًّا شمالًا، وصولًا إلى أجزاء من حائل؛ بينما يبقى حارًّا إلى شديد الحرارة في باقي المناطق، ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون الفرصة مهيّأة لهطول زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وتوجد احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من وسط وشرق المملكة.

ويُحتمل وفق موقع "طقس العرب"، أن تتشكل بعض الأتربة المثارة على أجزاء محدودة من جنوب المنطقة الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق.

وفي المساء، يكون الطقس دافئًا نسبيًّا في عموم المناطق؛ عدا المرتفعات الجنوبية الغربية التي يُتوقع أن تكون الأجواء بها معتدلة، كما يُتوقع أن يميل الطقس للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في شمال المملكة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من غرب ووسط المملكة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الطقس في الرياض:

غيوم متفرقة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °32

الطقس في مكة المكرمة:

رياح نشطة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °44

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °31

الطقس في المدينة المنورة:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °42

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °30

الطقس في جدة:

غائم جزئيًّا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °31

الطقس في عرعر:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °25

الطقس في الجوف:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °26

الطقس في الطائف:

غائم جزئيًّا مع احتمال زخات رعدية من المطر

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °24

الطقس في حائل:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °37

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °25

الطقس في الباحة:

غائم جزئيًّا مع احتمال زخات رعدية من المطر

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °19

الطقس في جازان:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29

الطقس في سكاكا:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °26

الطقس في القريات:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °37

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °23

الطقس في بريدة:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °27

الطقس في عنيزة:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °28

الطقس في الجبيل:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °28

الطقس في ينبع:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °27

الطقس في رابغ:

غيوم متفرقة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °29

الطقس في أبها:

غائم جزئي مع احتمال زخات رعدية من المطر

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °19