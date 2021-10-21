بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

استضافة البنك المركزي السعودي

استضاف البنك المركزي السعودي، أمس في مقره بمدينة الرياض، اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

وقد ترأس الجانب السعودي في الاجتماع، نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري؛ فيما ترأس الجانب العراقي، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين.

واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية في البلدين.

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21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 08:44 AM

استضافة البنك المركزي السعودي

بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استضاف البنك المركزي السعودي، أمس في مقره بمدينة الرياض، اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

وقد ترأس الجانب السعودي في الاجتماع، نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري؛ فيما ترأس الجانب العراقي، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين.

واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية في البلدين.

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