ضبط فتاتيْن هاربتيْن من المنزل بجدة .. سؤال فارتباك وحيلتهما تزوير!

البداية استيقاف من دورية أمنية والنهاية تحفظ وتسليمهما إلى الجهات المختصّة

ضبطت الجهات الأمنية بجدة، فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوّرتان من الجنسية الصومالية؛ حيث تم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة.

وفي التفاصيل؛ أثناء تحرّك دورية أمنية بحي الحمراء بجدة، تم استيقاف مركبة من نوع "هيونداي" بداخلها فتاتان صغيرتان في السن من الجنسية الصومالية، وبسؤال قائد المركبة أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً.

وعند سؤالهما بدا عليهما الارتباك وفي وضعٍ غير طبيعي، وبالتأكّد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة لإكمال اللازم.