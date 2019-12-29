شاهد.. تصوير جوي يُظهر جمال جازان وعسير

رصدت الطبيعة التي تجتذب الزوار

تعد المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي، وتنوُّع تضاريسي جذاب.

وتجولت عدسة المصور "محمد منصور القرني" في أماكن مختلفة من منطقتَيْ جازان وعسير، ورصدت جمال طبيعة سواحلها، وسهولها، وجبالها، وما تتميز به بيئة منطقتَي جازان وعسير من تنوُّع؛ وهو ما جعلها وجهة سياحية مقدَّمة على غيرها لدى الزائرين الذين يجدون الأجواء الجميلة التي تجتذبهم في مواسم معينة.

21

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 10:07 PM

رصدت الطبيعة التي تجتذب الزوار

شاهد.. تصوير جوي يُظهر جمال جازان وعسير

سويد الحارثي

عسير

8 15,997

تعد المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي، وتنوُّع تضاريسي جذاب.

وتجولت عدسة المصور "محمد منصور القرني" في أماكن مختلفة من منطقتَيْ جازان وعسير، ورصدت جمال طبيعة سواحلها، وسهولها، وجبالها، وما تتميز به بيئة منطقتَي جازان وعسير من تنوُّع؛ وهو ما جعلها وجهة سياحية مقدَّمة على غيرها لدى الزائرين الذين يجدون الأجواء الجميلة التي تجتذبهم في مواسم معينة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019