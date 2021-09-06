"إخاء" تدشن حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري

لتنمية الموارد المالية للمؤسسة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

دشن أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، صالح بن خليف الدهمشي، حملة "استقطع لأجر لا ينقطع" تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

وتهدف الحملة إلى تنمية الموارد المالية للمؤسسة، ليتم استثمارها في برامج خدمية وتطويرية ورعاية شاملة للمستفيدين، وذلك لتمكينهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء منتجين في مجتمعهم ووطنهم.

وقال الأمين العام إن هذه الحملة تأتي ضمن حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتنفيذ برامج ومبادرات داعمة لخدمة الأيتام، وسعياً من الوزارة لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي أكدت على التكامل بين القطاع غير الربحي ومختلف الجهات .

وأوضح "الدهمشي" أن إخاء تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة الاجتماعية إلى تنوع الموارد وتعزيز القدرة المالية للمؤسسة؛ لتحقيق الاستدامة، والدعم الذي ينعكس على تجويد حياة الأيتام، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، والجهات في القطاع الحكومي والأهلي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئة عزيزة في المجتمع.

وأضاف أن إخاء تتطلع إلى زيادة مواردها المالية لتقوم بمواصلة تميزها في رعاية الأيتام، وتحقيق رؤيتها من خلال تمكينهم واستقرارهم وجودة حياتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية لتأهيلهم للحياة العلمية والعملية.

وأشار الأمين العام إلى أن الحملة استهدفت المطاعم والكافيهات، والسوبر ماركات، والمتاجر، وتأجير السيارات، إضافة إلى استقطاع الموظفين، وكذلك الدعم الشخصي.

وأضاف أن إخاء أتاحت من خلال منصتها الإلكترونية على الرابط التالي https://bit.ly/3tluLD3 لمن يرغب بالتسجيل وتقديم الدعم، ويتضمن نموذجًت لطلب شراكة استقطاع، يحتوي على نشاط وبيانات الجهة الداعمة ووسائل التواصل .

وحث "الدهمشي" المؤسسات والشركات والأفراد، والداعمين ومختلف الجهات لإنجاح هذه الحملة الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكامل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف وقيمنا الإسلامية، والمساهمة بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الأيتام الأعزاء.