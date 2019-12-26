لحظة بلحظة.. 28 صورة توثّق الكسوف الحلقي وانجذاب المتابعين بالإمارات

لقطات خصّ بها مركز الفلك الدولي "سبق" من الظفرة رصدت انعكاس بعضها

لاحظ المشاركون في فعالية رصد الكسوف الحلقي للشمس، اليوم الخميس، انعكاس الكسوف في بعض الصور التي التُقطت؛ وذلك من منطقة الظفرة في دولة الإمارات التي اختيرت من قِبَل مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء لمتابعة تلك الظاهرة.

وقد وفر المركز للمشاركين نظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة مكّنتهم من رصد ومتابعة الظاهرة، كذلك التقاط الكثير من الصور لها.

هذا وزود مركز الفلك الدولي "سبق" بصور من رصده لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: حضر الرصد ما يزيد على 400 مهتم. وشاهد المشاركون شروق الشمس وهي مكسوفة في الساعة 07:05 دقائق، وبمرور الوقت ازدادت نسبة الكسوف إلى أن بدأ الكسوف الحلقي في الساعة 07:35:16 ووصل الكسوف إلى ذروته في الساعة 07:36:45 وانتهى الكسوف الحلقي في الساعة 07:38:14 وبعد ذلك بقيت الشمس مكسوفة جزئياً حتى انتهى الكسوف بالكامل في الساعة 08:52.

وأضاف: بالقرب من ذروة الكسوف الحلقي شاهد المشاركون القمر على هيئة قرص أسود داخل قرص الشمس، وما تبقى من قرص الشمس كان محيطاً بالقمر على هيئة حلقة، وفي هذه الأثناء انخفض لمعان السماء وسادت العتمة نسبياً، وزادت حدة الظلال، وقد شوهد الكسوف على الجدران من خلال أوراق الشجر، وقام المركز خلال الرصد بتزويد جميع المشاركين بنظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى وجود تلسكوب شمسي متخصص قام المشاركون بمشاهدة الكسوف من خلاله، وإضافة إلى ذلك تم عرض الكسوف على شاشة كبيرة في موقع الرصد. كما قام المركز ببث حي ومباشر لوقائع الكسوف تم نقله من قبل عدة وسائل إعلام عالمية ومحلية.