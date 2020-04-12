السيح.. إغلاق 12 منشأة زاولت العمل خلال "منع التجول"

بلدية الخرج دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات

أغلقت بلدية الخرج أمس، 12 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مزاولة العمل خلال فترة "منع التجول"، وليست ضمن المنشآت التي يشملها الاستثناء.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.