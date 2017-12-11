أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الاثنين، مرسوماً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" شمل التشكيل الجديد ما يلي:

1 - ناصر صباح الأحمد الصباح (نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع)

2 - صباح خالد الحمد الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية)

3 - الفريق م/ خالد الجراح الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية)

4 - أنس خالد ناصر الصالح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء)

5 -الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف (وزيرا للمالية)

6 - هند صبيح براك الصبيح (وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية)

7 - خالد ناصر عبدالله الروضان (وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب)

8 - محمد ناصر عبدالله الجبري (وزيرا للاعلام)

9 - الدكتور باسل حمود حمد الصباح (وزيرا للصحة)

10 - بخيت شبيب بخيت الرشيدي (وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء)

11 - الدكتور جنان محسن حسن رمضان (وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات)

12 - الدكتور حامد محمد كميخ العازمي (وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي)

13 - حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي (وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية)

14 - عادل مساعد الجارالله الخرافي (وزير دولة لشؤون مجلس الأمة)

15- المستشارالدكتور فهد محمد محسن العفاسي (وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية).