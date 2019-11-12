بدأت بتلاوة "الفشني".. "الدارة" توثق انطلاق الإذاعة بالمملكة

إرسال أول محطة في جدة بدأ في التاسع من ذي الحجة 1368هـ

وثقت دارة الملك عبدالعزيز، في تقرير لها، تاريخ انطلاق البث الإذاعي منذ عهد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز، كاشفة أن شهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ الموافق 19 يوليو 1949م شهد صدور مرسوم ملكي وضع فيه الإطار العام للإذاعة.

وأكد المرسوم ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

وقالت "الدارة": فكرة نشأة الإذاعة نُسِبت إلى الملك سعود بن عبدالعزيز حين كان ولياً للعهد، حيث عرض الفكرة على الملك عبدالعزيز، الذي وافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان ليقوم بتنفيذها، بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك في الحجاز، وتأسست أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة حتى بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ الموافق الأول من أكتوبر 1949م وهو يوم الوقوف بعرفة، وشهدت كلمة للملك عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز تضمنت تهنئة الحجيج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدسة.

ووثقت دارة الملك عبدالعزيز افتتاح الإذاعة في ذلك الحين بآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ طه الفشني، وكلمة للمشرف عليها عبدالرحمن نصر، وهو من مصر استعانت به المملكة لهذا الغرض.

واقتصر البث الإذاعي في المملكة ابتداءً على إذاعة جدة، حتى بدأ البث الإذاعي من إذاعة الرياض يوم الأحد غرة رمضان عام 1384هـ الموافق 3 يناير 1965م.

وخطت الإذاعة السعودية خطوة جديدة عندما بدأ بث البرنامج العام مستقلاً من إذاعة الرياض والبرنامج الثاني من إذاعة جدة يوم الخميس غرة شوال 1384هـ الموافق 23 أغسطس 1965م.

ووقفت الدارة على إسهامات الإذاعة السعودية، في رفد العملية التنموية للوطن، من خلال قيامها بأدوار توعوية وتثقيفية عبر باقة كبيرة من البرامج الإذاعية التي ما زالت عالقةً في الأذهان، وسط آمال في أن تبقى الإذاعة جهازاً ثقافياً رائداً يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتجسيد الطموحات، والمحافظة على مكتسبات الوطن.

يذكر أن أثير FM في المملكة يوجد به عدد من القنوات الإذاعية الخاصة فضلاً عن الحكومية، إذ منحت وزارة الإعلام العديد من الإذاعات الخاصة رخصاً للبث.