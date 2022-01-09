وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. "شتاء جازان" يرفع الطلب على المطاعم والكافيهات

تشتهر بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة بالمنطقة مثل المرسة والمغش والحيسية

ساعد مهرجان "شتاء جازان 22"، تحت شعار "هذي أيامنا"، في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات بمنطقة جازان، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط جولات رقابية يومية من قِبل فرق الرقابة بأمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة التابعة لها.

ويجد زوّار المهرجان فرصةً للاختيار بين أنواع المطاعم التي تشتهر بها منطقة جازان، البالغ عددها 1405 مطاعم بالمنطقة، منها 310 مطاعم في مدينة جيزان، و1095 مطعماً في بقية محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان، إلى جانب الاختيار بين محال تقديم مشروبات الكوفي التي تبلغ 633 محلًا، منها 169 محلاً بمدينة جيزان، و464 محلاً في بقية محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

واستثمر عدد من شباب وفتيات جازان في مجال المطاعم ومحال بيع وتحميص القهوة المختصة، مستغلين تحفيز الدولة لرواد ورياديات الأعمال، فطوّروا المطاعم والكافيهات بتقديم الأكلات الشعبية التقليدية في المنطقة بأسلوب عصري حديث، ومواكبين طرق التحميص والتقديم الحديثة للقهوة.

وتشتهر مطاعم جازان بتقديم الوجبات والأكلات التقليدية المشهورة في جازان، مثل المرسة والمغش والحيسية، وكذلك الوجبات السريعة وغيرها، فيما تقدم محال الكوفي أنواع القهوة المختصة بطريقة عصرية وجذابة وبأيدي شباب وفتيات مهرة، ملتزمين بمستويات الجودة والنظافة العامة والخدمة المميزة، إلى جانب المحافظة على الهوية والتصاميم المميزة للمحال، مما يجعلها مقصداً للأهالي وزوّار جازان.