"الحج": استكمال إجراءات تأسيس شركات الطوافة كـ"مساهمة"

توقيع عقود تأسيسها طِبقًا للأحكام النظامية ذات الصلة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه تم استكمال الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة؛ وفقًا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ، والتوقيع على عقود تأسيس تلك الشركات طبقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة أدائها؛ خدمةً لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزائرين، وكذلك رفع جودة ما يقدم لهم من خدمات، وتيسير إجراءات وصولهم وإقامتهم وعودتهم، ويتيح مجالًا أوسع للمساهمة في تلك الشركات.

وقالت الوزارة: يأتي ذلك امتدادًا لما توليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قيادةً وحكومة وشعبًا من عناية بالغة واهتمام كبير بما يقدم للحجاج والمعتمرين، ولما تبذله من جهود ضخمة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع التطوير الدائم والتحسين المستمر هيكليًّا وإداريًّا وتنظيميًّا وتقنيًّا؛ بما يحقق الغاية المرجوة والأهداف المنشودة بصورة مثلى بتوفيق الله.

وأضافت: يأتي ذلك إنفاذًا لما قضى به نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، وما قضى به البند (ثالثًا) من المرسوم الكريم، من أن "على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه"، بما يكفل الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات، في ضوء (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من (رؤية المملكة 2030).

وأعربت الوزارة عن شكرها لمؤسسات أرباب الطوائف والمساهمين فيها على تعاونهم البنّاء في سبيل استكمال إجراءات تحويلها إلى شركات؛ مؤكدةً أن المملكة العربية السعودية ستظل موئلًا لكرم الضيافة وحسن الوفادة.