من بينها رمية التماس بالقدم.. "فيفا" يدرس تغيرات جذرية في قوانين اللعبة

تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة بدلاً من 90

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تغيرات جذرية شاملة في قوانين كرة القدم التي اعتادت الجماهير عليها لسنوات وعقود، حيث وصفتها تقارير عدة بالتعديلات الثورية.



ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يخطط لتقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة بدلاً من 90، بحيث تصبح مدة كل شوط 30 دقيقة فقط.



أما التعديل الثاني، فيتعلق بكيفية احتساب الوقت بدل الضائع، حيث يبحث الاتحاد الدولي إمكانية إيقاف توقيت المباراة عند كل توقف مثلما يحدث في كرة اليد وكرة السلة، وذلك لمعرفة زمن اللعب الفعلي، ودون الحاجة إلى احتساب الوقت الضائع بوساطة حكم المباراة.



كما يدرس ”فيفا“ تطبيق عقوبة الإيقاف على اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، حيث يتم استبعاده من المباراة لمدة 5 دقائق قبل أن يعود مجددًا، وهو ما يشبه عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين في كرة اليد.



وبخصوص التبديلات، يدرس فيفا أيضًا السماح بعددٍ غير محدود من التبديلات لكل فريق خلال المباراة، دون وضع حد أقصى.



ومن بين التعديلات الجذرية، أن يتم السماح بتنفيذ رمية التماس بالقدم مثل كرة الصالات، بالإضافة إلى إمكانية تسديد ضربة البداية إلى المرمى مباشرة دون الحاجة إلى تبادل الكرة بين اللاعبين.



وقالت الموندو إن فيفا يدرس تجربة هذه التعديلات خلال بطولة كأس المستقبل التي تشارك بها فرق تحت 19 عامًا لأندية آيندهوفن وألكمار من هولندا وكلوب بروج البلجيكي ولايبزيغ الألماني، ليتم تقييم جميع التعديلات وتحديد ما سيتم تطبيقه منها على المسابقات الرسمية خلال السنوات المقبلة.