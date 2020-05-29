شرطة منطقة مكة المكرمة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية مكة المكرمة منع التجول
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.