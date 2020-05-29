شرطة منطقة مكة المكرمة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة منع التجول

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29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 01:43 PM

شرطة منطقة مكة المكرمة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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