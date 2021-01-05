"منازعات الأوراق المالية" تعتمد الدعوى الجماعية ضد مسؤولين بـ"موبايلي"

بعد وصول الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية إلى الحد النظامي

أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إعلاناً إلحاقياً، بخصوص صدور قرار لجنة الفصل باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السابقين.

وقالت الأمانة: إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 21/ 04/ 1442هـ الموافق 06/ 12/ 2020م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 6/ ل/ د1/ ج/ 2020م لعام 1442هـ بتاريخ 9/ 4/ 1442هـ الموافق 24/ 11/ 2020م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ ل.س/ 2020) لعام 1442هـ وتاريخ 14/ 01/ 1442هـ الموافق 02/ 09/ 2020م، والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24 صفر 1442هـ، وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السابقين، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1462/ ل.س 2018 لعام 1439هـ) وتاريخ 10/ 09/ 1439هـ الموافق 25/ 05/ 2018م، والمعلن عنه على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 12/ 06/ 2018م، فقد صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (7/ ل/ د1/ ج/ 2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 13/ 5/ 1442هـ الموافق 28/ 12/ 2020م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيس، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وبادرت الهيئة بتسهيل إجراءات طلب الانضمام في الدعوى الجماعية المشار لها أعلاه، من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.