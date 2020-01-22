رفحاء .. إنهاء معاناة مريض من انكماش رئوي منعه التنفس

للرئة اليمنى ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية استؤصلت

تمكّن -بفضل الله- فريقٌ طبي بمستشفى رفحاء العام، من إنقاذ حياة مريض حضر للمستشفى ولديه صعوبة شديدة في التنفس مع آلام في الصدر، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص المخبرية والإشعاعية اللازمة وجود انكماش كامل للرئة اليمنى ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية.

وتم إدخال المريض غرفة العمليات للتدخل الجراحي، حيث جرى استئصال الفقاعة الرئوية وإزالة جزءٍ من الغشاء البلوري لجدار الصدر الداخلي بالمنظار، في عملية استغرقت قرابة ساعتين وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- والمريض يتمتع حالياً بصحة وعافية.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديدٌ من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.