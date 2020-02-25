"الفالح" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه وزيرًا للاستثمار

أعرب عن أمله في جذب الاستثمارات النوعية وتحقيق رؤية المملكة

رفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للاستثمار بعد صدور الأمر الملكي اليوم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، رفع الشكر فيها للقيادة الرشيدة بهذه الثقة الغالية، داعيًا الله أن يعينه على حمل الأمانة، وأن يوفقه وزملاءه لتحقيق تطلعات القيادة وجذب الاستثمارات النوعية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن المهندس خالد الفالح تقلد العديد من المناصب كان آخرها وزيرًا للطاقة وهو رجل الأعمال السعودي الذي سار على خطى والده عبد العزيز وحقق العديد من الإنجازات في مجال الصناعة والشركات والهيئات الاقتصادية وترأس شركة أرامكو في السعودية إضافة إلى عديد النجاحات والدرجات العلمية.