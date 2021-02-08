وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفلسطيني الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ

سيُعقد بالجامعة العربية في وقت لاحق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي وصل إلى القاهرة اليوم، م وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد.